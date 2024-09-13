Женщины всего мира все чаще решают отправиться в путешествие в одиночку. Одни выбирают безопасные и развитые страны, другие же стремятся к новым ощущениям и отправляются в места с повышенным уровнем преступности, такие как Индия и Египет.

В последнее время из этих регионов поступают тревожные сообщения о случаях похищений и насилия над туристками. Девушки исчезают бесследно или оказываются в опасных ситуациях после того, как им подмешивают запрещенные вещества в напитки или еду. Однако эти риски не всегда останавливают отважных путешественниц, отмечает издание «Лента.ру». Журналисты поговорили с россиянками, которые посетили Индию и Египет в одиночку, и узнали их впечатления.

Москвичка Полина рассказала, что для одиноких женщин европейской внешности особенно важно быть осторожными в странах, где распространены бедность и попрошайничество.

“Меня постоянно просили сфотографироваться, пытались прикоснуться, завязать разговор, задавали множество вопросов или делали комплименты”, — поделилась она.

Полина подчеркнула, что такое внимание в Индии считается нормальным, и к этому нужно быть готовой.

Олеся из Санкт-Петербурга с волнением вспоминает свой отпуск в Египте. В одном из местных баров ей подмешали в напиток неизвестное вещество с недобрыми намерениями. К счастью, ей удалось избежать серьезных последствий. Девушка отмечает, что на протяжении всей поездки ощущала пристальное и порой навязчивое внимание со стороны местных мужчин.

“Я постоянно ловила на себе их взгляды, и они даже не пытались этого скрыть”, — рассказала Олеся.

Несмотря на подобные случаи, многие женщины продолжают отправляться в одиночные путешествия, стремясь к новым эмоциям и открытиям. Эксперты советуют тщательно планировать такие поездки, быть бдительными и учитывать возможные риски, чтобы путешествие оставило только приятные воспоминания.