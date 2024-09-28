Динара Саляхова из Казани завоевала титул “Миссис Европа-2024” на конкурсе, который прошел в Болгарии. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.

Кроме главного приза, Динара отличилась ещё в двух номинациях: “Лучший национальный костюм” и “Выбор спонсора конкурса”, что сделало её участие в соревновании особенно ярким.

В конкурсе приняли участие 25 представительниц разных стран, среди которых были участницы из Италии, Германии, Нидерландов, Португалии и Украины. В возрастной категории могли участвовать девушки от 24 до 49 лет.

Стоит отметить, что конкурс “Мисс Россия” также набирает популярность: по словам его директора Анастасии Беляк, количество заявок на участие в 2024 году достигло рекордной отметки — более 85 тысяч желающих попробовать свои силы.