Туристка Алина впервые побывала в Дубае этим летом и рассказала порталу “Тонкости туризма” о своих впечатлениях от этого путешествия. По ее словам, отдых в ОАЭ доступен для людей с любым бюджетом, несмотря на роскошный образ города. В августе она вместе с семьей отправилась на 12 дней в отель Rove Dubai Marina. За проживание они заплатили 110 тысяч рублей, но питание в эту стоимость не входило.

Алина заранее подготовилась к поездке, обменяв рубли на доллары в своем городе, а уже в Дубае — доллары на местные дирхамы. Она осталась довольна выбором отеля, хотя он и не был пятизвездочным.

“Номера чистые, уборка ежедневная, есть кондиционеры, спортзал и небольшой бассейн. До моря — всего 15 минут пешком, но при этом каждый день утром от отеля отправлялся трансфер,” — отметила она.

Однако жара в Дубае оказалась настолько невыносимой, что прогулки по улице быстро становились испытанием. По словам Алины, днем температура поднималась так высоко, что возвращаться с пляжа приходилось на такси.

Особенно запомнился девушке Дубай-Молл — один из крупнейших торговых центров мира. Она отметила, что здесь можно найти магазины на любой вкус и кошелек: от брендовых бутиков до бюджетных вариантов. Алина подчеркнула, что кондиционеры в ТЦ стали настоящим спасением от знойной погоды, и также рассказала о приятной практике: в магазинах со сладостями предлагают попробовать конфеты или мороженое, а в парфюмерных лавках заманивают бесплатными образцами.

Среди достопримечательностей города, конечно, выделяется Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире. Однако Алина предупредила, что возле нее всегда многолюдно, особенно из-за жары, которая только усугубляет ситуацию. По ее словам, в вечернее время уехать оттуда на такси может быть сложно, а поездка обойдется в немалую сумму — от 1 500 рублей.

Что касается питания, девушка рассказала, что в Дубае полно точек быстрого питания известных сетей, таких как KFC и «Макдональдс». Однако цены здесь значительно выше, чем в России: например, чизбургер может стоить до 250 рублей. Также туристам следует помнить, что пить воду из-под крана нельзя, а алкоголь в ОАЭ продается с ограничениями и стоит дорого.

В завершение Алина отметила, что Дубай — это город, где каждый найдет отдых по своим возможностям. Однако она рекомендовала планировать поездки на зимний сезон, так как летняя жара порой становится невыносимой. На отдых и покупки семье хватило 400–500 долларов, и Алина осталась в восторге от поездки, решив вернуться в Дубай при первой возможности.