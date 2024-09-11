Портал NewsNN опубликовал впечатления об отдыхе в Египте жительницы Нижнего Новгорода по имени Марина. Она затронула как положительные, так и отрицательные моменты. Она отметила несколько неожиданных аспектов, с которыми столкнулась во время своего путешествия, начиная от навязчивых торговцев и заканчивая экстремальной жарой и опасностями Красного моря.

Назойливые торговцы

Одной из первых трудностей, с которой столкнулась Марина, стало поведение местных продавцов. По её словам, египетские торговцы отличаются навязчивостью и даже агрессивностью. «Торговаться с ними практически невозможно, а иногда могут даже грубо отправить куда подальше», поделилась она. Однако не обошлось и без забавных ситуаций. Один из торговцев, сначала казавшийся щедрым, добавлял к покупкам Марины сувениры в качестве подарков. Но вскоре выяснилось, что за этим жестом стояло нечто большее мужчина попросил у неё номер телефона. Марина посмеялась над ситуацией, отметив, что такие ухаживания типичны для местных мужчин.

Женщины в Египте

Марину также впечатлило положение египетских женщин. Она отметила, что, несмотря на традицию многожёнства, разводы в стране становятся всё более частыми. «Для местной женщины развод это настоящий позор», рассказала она. После развода у женщин практически нет шансов вновь выйти замуж, что заставляет их мириться с любыми поступками мужа. Большинство женщин в Египте не работают, что делает их полностью зависимыми от мужчин, что также удивило Марину, когда она увидела, что даже горничные в отелях мужчины.

Неумолимая жара

Ещё одним испытанием для Марины стала погода. По её словам, летние месяцы в Египте это время невыносимой жары, с температурой выше 40 градусов. «Ветер обжигает, как будто ты в печи», поделилась она и добавила, что не рекомендует посещать Египет в июне, июле и августе.

Опасности Красного моря

Красное море покорило Марину своей красотой. Она была восхищена разнообразием морской фауны и необычайной цветовой палитрой воды. Однако она также предупредила о возможной опасности встречи с акулами, особенно в Хургаде, что заставляет её предпочитать бассейны при отелях.

Стоит ли ехать в Египет?

Несмотря на все трудности и неудобства, Марина не считает свою поездку неудачной. Она уверена, что Египет стоит посетить ради его уникальной природы, богатого культурного наследия и исторических памятников, которые перевешивают все минусы.