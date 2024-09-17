Туристический поток из России в Аргентину растет буквально с каждым днем. Многие россияне находят эту страну достойной альтернативой европейским направлениям. Об этом рассказала туристка, вернувшаяся из Аргентины, сообщает «Лента.ру».

Одним из главных преимуществ она назвала отсутствие визового режима для россиян, что позволяет находиться в стране до 90 дней без лишних формальностей. Аргентина привлекает путешественников разнообразием природных ландшафтов — от тропиков до высокогорий, а также своей архитектурой и богатой культурой.

Страна впечатляет своей огромной территорией, охватывающей как вершины Анд на западе, так и атлантические пляжи на востоке. От северных тропических лесов до ледников и озёр Патагонии на юге — Аргентина предлагает путешественникам уникальные природные контрасты.

Однако путешественникам стоит учитывать, что экономическая ситуация в стране остаётся нестабильной. Страна сталкивается с рекордной инфляцией, которая достигает 210%, и высоким уровнем бедности. Кроме того, туристы могут столкнуться с проблемами, связанными с низким уровнем сервиса, языковым барьером и высокой преступностью в Буэнос-Айресе.