В последние годы россияне предпочитали встречать Новый год в таких популярных туристических направлениях, как Египет, Таиланд и Дубай. Однако в этом году отдых в этих странах может стать значительно дороже. В условиях роста цен многие путешественники начали искать более бюджетные альтернативы, и Белоруссия оказалась в центре внимания.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, спрос на новогодние туры в Белоруссию значительно вырос. Гродно, Минск и Брест становятся все более популярными среди россиян, планирующих провести зимние каникулы за границей. Уже сейчас бронирования отелей в этих городах увеличились на 28%, и, как предсказывают эксперты, к зиме цены на проживание будут только расти.

На данный момент средняя стоимость путевки в Белоруссию составляет около 57 тысяч рублей на двоих за 4 дня, без учёта транспортных расходов. Наибольшей популярностью пользуются даты с 31 декабря по 2 января, когда туристы активно планируют свои поездки на праздники.

Привлекательность Белоруссии для российских туристов заключается не только в доступных ценах, но и в удобстве поездок. Для въезда в страну не требуется заграничный паспорт, достаточно внутреннего паспорта гражданина РФ, что делает путешествие ещё проще.

На фоне изменений в туристических предпочтениях россиян становится очевидно, что ближнее зарубежье, в том числе Белоруссия, становится выгодной альтернативой дорогим зарубежным направлениям. Тем более, что ряд стран уже начали создавать более комфортные условия для отдыха туристов из РФ. Например, ранее стало известно о планах строительства нового туристического городка в Казахстане на берегу Каспийского моря, что также может привлечь внимание путешественников в будущем.