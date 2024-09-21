Осенью наступает бархатный сезон, и сервис OneTwoTrip проанализировал, где можно отдохнуть недорого в этот период. В результате исследования выяснилось, что самые доступные цены на проживание в трёхзвездочных отелях предлагают не только российские города, но и популярные курорты за границей.

Среди российских направлений лидером по бюджетности оказался Смоленск, где сутки в отеле обойдутся всего в 1 700 рублей. В Иванове жилье обойдется чуть дороже — 1 800 рублей, а в Ростове-на-Дону — 2 000 рублей. Другие города с привлекательными ценами — Астрахань (2 200 рублей), Анапа (2 300 рублей), Краснодар и Санкт-Петербург (по 2 500 рублей за ночь), Барнаул и Пермь (по 2 600 рублей). Чуть дороже обойдется проживание в Уфе — 2 700 рублей за сутки. В Волгограде можно остановиться за 2 700 рублей, а в Москве и Мурманске — за 2 900 рублей.

Для тех, кто планирует отдых за пределами России, выгодным направлением этой осенью становится Азия. В Хошимине и Нячанге, Вьетнам, проживание в отеле обойдется всего в 1 300 рублей за ночь, а в Ханое — около 1 500 рублей. Цены в Бангкоке и Куала-Лумпуре также остаются доступными — 1 700 и 1 800 рублей соответственно. Среди других направлений выделяются Паттайя и Манила (2 000 рублей), Пхукет (2 200 рублей) и Кута (2 600 рублей).

Грузия и Египет также входят в число популярных направлений для осеннего отдыха. В Тбилиси можно остановиться за 2 400 рублей, а в Батуми — за 2 800 рублей. Египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх предлагают отдых по ценам 2 500 и 2 600 рублей соответственно.

Таким образом, осенний отдых может быть доступным как в российских городах, так и за границей, позволяя выбрать направление по своему вкусу и бюджету.