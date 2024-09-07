Конфликт на Украине породил настоящую гонку вооружений, в которой важную роль играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Российские разведывательные дроны самолетного типа, такие как «Орлан-10», «Zala» и «SuperCam», долгое время были важнейшими средствами для сбора данных и корректировки огня. Однако украинские силы нашли способ эффективно противостоять этим дронам с помощью модернизированных FPV-дронов, что может кардинально изменить ситуацию на фронте. Подробности рассказало агентство РИА Новости.

Как работают украинские FPV-дроны?

Украинские военные активно используют модернизированные коммерческие дроны, оснащенные улучшенными камерами и более мощными аккумуляторами. Это позволяет перехватчикам работать на значительных дистанциях, которые ранее были недоступны. Как пишет Forbes, одна из таких миссий длилась около 15 минут, что позволило украинским FPV-дронам перехватывать цели на расстоянии до 25 километров, тогда как обычные средства ПВО, такие как «Stinger», могут действовать лишь на расстоянии около 8 километров.

Примечательно, что украинские FPV-дроны не просто сбивают цели. Они используют тактику командной детонации, выпуская шрапнель вместо бронебойных снарядов. Это позволяет им эффективно поражать как разведывательные дроны, так и более крупные цели.

Российские дроны под прицелом

Российские дроны самолетного типа, такие как «Орлан-10», долгое время были доминирующими в зоне боевых действий благодаря своей способности проводить длительные полеты и оставаться вне досягаемости большинства средств радиоэлектронной борьбы. Однако новая украинская тактика, поддержанная координацией с системами ПВО, стала серьезной угрозой для этих аппаратов. По данным СМИ, украинские силы достигли значительных успехов в перехвате российских БПЛА, что уже привело к потере более сотни дронов.

Экономическая сторона войны

Одним из ключевых преимуществ украинских FPV-дронов является их относительная дешевизна. Один беспилотник «Орлан-10» оценивается в 120 тысяч долларов, тогда как ракета для его перехвата, например, «Stinger», стоит в четыре раза дороже около 480 тысяч долларов. В то время как украинские перехватчики, оснащенные коммерческими компонентами, обходятся значительно дешевле. Это делает их использование более выгодным с экономической точки зрения, особенно в условиях ограниченного финансирования и поставок с Запада.

Ответ России

Российские военные специалисты признают, что столкнулись с новой угрозой, и активно работают над созданием эффективных систем защиты. Например, разрабатываются новые средства, такие как системы “Тарантул” и “Осоед”, которые используют сети для перехвата вражеских дронов. Эти системы уже показали свою эффективность против более медленных разведывательных дронов, таких как Mavic, используемых обеими сторонами.

Также в боевых действиях активно применяется оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который стал важным средством уничтожения украинских БПЛА прямо на складах еще до их использования, а также западной техники, такой как HIMARS и MLRS. Ракеты «Искандер» могут перенацеливаться в полете, что позволяет оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя.

Будущее войны дронов

Обе стороны продолжают совершенствовать свои беспилотные технологии, и борьба за контроль в небе становится все более ожесточенной. Украинские силы, сосредоточив внимание на крылатых дронах, добились значительных успехов, но российская армия активно адаптируется к новой тактике противника. Специалисты считают, что война дронов будет продолжать развиваться, принося новые технологические решения и тактические ходы. Очевидно одно: воздушная война будущего уже сегодня активно тестируется на поле боя в зоне конфликта.