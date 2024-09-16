В Курской области бойцы Росгвардии уничтожили группу украинских боевиков. Об этом сообщили представители ведомства, подчеркнув успешное проведение операции.

По данным Росгвардии, информация о присутствии группы украинских солдат в лесу была получена от местных жителей. Спецназ отправился в указанный район и задействовал беспилотные аппараты для разведки и проверки сведений, а также для отслеживания перемещений противника.

Вскоре стало ясно, что боевики планируют переместиться в населенный пункт. Однако сотрудники Росгвардии начали преследование и организовали засаду, в результате которой все члены вражеской группы были ликвидированы.

Операция была проведена совместно с другими силовыми структурами. Благодаря слаженности и оперативности она позволила предотвратить дальнейшие действия противника в регионе.