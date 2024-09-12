Силы Росгвардии уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, объект был обнаружен в ходе воздушной разведки. Бойцы спецназа, выполняя задачи в приграничных районах Брянской области, заметили движение украинских боевиков в одном из населенных пунктов соседней Черниговщины. Недалеко от этого места, в лесу, был найден склад с боеприпасами.

После разведки в дело вступили операторы FPV-дронов, направившие “птичек” на обнаруженный объект. В результате точного попадания начался сильный пожар, а многократные взрывы свидетельствовали о детонации боеприпасов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии также обезвредили замаскированное взрывное устройство с миной-сюрпризом в Луганской народной республике, продолжая свои действия по обеспечению безопасности в регионе.