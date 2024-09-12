В первом полугодии 2024 года жители Москвы могли позволить себе приобрести 850 условных бургеров на месячную зарплату, что оказалось на 3% меньше, чем годом ранее. В то время как по всей России этот показатель составил в среднем 472 бургера, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Ромир».

Исследование основывалось на так называемом «индексе бургера», который позволяет оценить покупательную способность россиян, сопоставляя среднюю заработную плату с ценой на бургеры. В расчет брались цены на три популярных бургера из сетей «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King, после чего выводилась усредненная стоимость одного бургера.

За шесть месяцев 2024 года «индекс бургера» по России вырос на 2%, что указывает на некоторое улучшение покупательной способности населения в целом. Однако в Москве, несмотря на более высокие зарплаты, наблюдается снижение этого показателя, что может быть связано с ростом цен на продукты или изменениями в доходах жителей столицы.

Этот показатель позволяет не только оценить уровень жизни в разных регионах, но и служит наглядным индикатором экономических изменений, напрямую влияющих на покупательную способность населения.