Владимир Зеленский недавно озвучил намерения о мирных переговорах, но уже вскоре представил «план победы» Украины над Россией, что вызвало резонанс как на Западе, так и в России.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал действия украинского президента, сравнив его поведение с персонажем песни Владимира Высоцкого. Он отметил, что лидер Украины действует непоследовательно, напоминая строчку: «он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж» (далее в песне так: “он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь”).

Зеленский заявил, что «план победы» готов и его вскоре представят западным союзникам. По мнению Рогова, заявления украинского президента меняются слишком быстро. Недавние слова о мирных переговорах сменились приказом атаковать российскую Курскую область, что, по словам Рогова, свидетельствует о том, что Зеленский не следует своим обещаниям.

Такое поведение украинского лидера вызывает критику в России, так как его слова и действия часто противоречат друг другу. Сначала призывы к миру, затем обещания решающей победы. Это создает ощущение неопределенности и нестабильности в его политической линии.