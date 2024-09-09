В результате ракетного удара в городе Николаевка, расположенном под Славянском в ДНР, был уничтожен пункт временной дислокации бойцов ВСУ, среди которых находились и иностранные наёмники. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Место размещения украинских военных и иностранных наёмников находилось в гостинице «Заря». Оперативная информация о точке дислокации боевиков поступила незадолго до удара, и решение о нанесении атаки было принято незамедлительно. Ракетный удар оказался точным, но точное количество погибших и раненых среди противника на данный момент уточняется.

«Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия», цитирует высказывание Рогова РИА Новости.

Этот удар является частью масштабных операций, которые продолжают проводиться в регионе с целью ослабления позиций украинских войск. Российские силы стремятся уничтожить важные объекты, которые служат укрытием для боевиков и их союзников, чтобы предотвратить дальнейшие атаки на освобождённые территории и сократить численность противника.