Российские войска продолжают активное наступление в районе Угледара, где, по словам Владимира Рогова, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, сейчас ведутся ожесточенные бои. Он отметил, что силы РФ смогли продвинуться ближе к центру города, значительно увеличив свою зону контроля.

“Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части”, – цитирует Рогова РИА Новости.

Рогов также рассказал, что у украинских войск остается небольшой коридор для эвакуации и подвоза техники, который находится под перекрестным огнем со стороны российских подразделений. Ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.