Родители детей, погибших после ужина в Красноярском крае, пришли в сознание и вскоре будут допрошены следователями, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. Состояние родителей оценивается как стабильное, и сейчас им продолжают оказывать медицинскую помощь в клинической больнице скорой медицинской помощи Красноярска.

Ранее стало известно, что семья, включая четверых детей, отравилась после употребления продуктов, приобретённых в местном магазине. Дети ели курицу и пельмени, после чего у всех членов семьи появились признаки тяжёлого пищевого отравления. Вначале шестилетняя девочка и 13-летний мальчик почувствовали резкое ухудшение состояния и скончались в больнице. Позже трагедия унесла жизни ещё двоих детей — девочек 11 и 12 лет.

Следователи активно расследуют инцидент: уже допрошены владелец и продавец продуктового магазина, медицинские работники, а также родственники семьи. Также изъяты видеозаписи с камер наблюдения в магазине. Сейчас ведётся комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причину смертельного отравления.