В Польше произошел инцидент с участием десантников 2-го разведывательного полка, который привлек внимание СМИ. Во время учений солдаты должны были приземлиться на Блендовской пустыне, однако из-за неблагоприятных погодных условий они оказались в населённом пункте Хехло. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Десантирование проводилось с самолета, и парашюты у бойцов открылись автоматически сразу после выхода из самолёта. Однако после этого внезапно поднялся сильный ветер, который вынес группу десантников далеко за пределы зоны высадки. Солдат начало уносить на северо-запад, и вместо пустыни они приземлились на территории жилых домов в деревне Хехло.

Местные жители оказали помощь военным, которые падали на придомовые участки. Один из десантников повредил крышу дома, а другой зацепился за линию электропередач и повис на высоте. Несмотря на драматичность ситуации, серьезных травм удалось избежать. Только один из военнослужащих был доставлен в госпиталь с травмой ноги.

На данный момент проводится расследование инцидента, которым займется специальная комиссия по авиационным происшествиям.