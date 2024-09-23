По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, если Вашингтон разрешит Украине использовать западное оружие для атаки на территорию России, это станет началом ядерного конфликта. В интервью на канале *Dialogue Works* он заявил, что это не просто предположение, а реальная угроза, которую стоит воспринимать серьезно.

Риттер пояснил, что использование дальнобойных ракет, разработанных на основе американских технологий, требует шифрования, доступ к которому есть только у США. Это означает, что если Украина применит такие ракеты против России, НАТО фактически вступит в конфликт, становясь его полноценной стороной.

По его словам, этот шаг равносилен объявлению войны, и в таком случае катастрофа может разразиться в ту же самую ночь. “Мы все могли бы погибнуть в этот же момент”, — предупреждает Риттер, подчеркивая, что ситуация опасна и русские не намерены шутить или блефовать.