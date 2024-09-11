Украинские военные нанесли удар по мирным жителям, которые пытались спастись от боевых действий. Люди, бегущие через поля в сторону деревни Новоивановка, оказались под обстрелом. На видеозаписи, сделанной российским разведывательным дроном, видно, как около десятка человек бежали по дороге и полям, когда по ним начали стрелять с украинской БМП.

Эти кадры были обнародованы только недавно, так как российские военнослужащие, которые сняли видео, находились в окружении и не могли передать материалы ранее. Во время обстрела, помимо стрельбы, зафиксированы два громких взрыва, что добавило ужаса происходящему.

Российские официальные лица заявляют, что украинские войска намеренно атакуют мирное население. По словам Марии Захаровой, представителя МИД РФ, украинские военные получили приказ устранять гражданских в Курской области. Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», также сообщил, что у него имеются доказательства в виде фотографий, подтверждающих эти атаки.

События, произошедшие на этих полях, в очередной раз продемонстрировали, что на самом деле представляет собой киевский режим и сколоченная ним армия.