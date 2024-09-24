Во время проведения спецоперации на Торецком направлении российские разведывательно-штурмовые подразделения успешно реализовали тактический план по устранению противника.

Согласно информации от анонимного источника, бойцы применили стратегию минирования для создания заграждений на предполагаемом пути движения противника. Этот ход оказался результативным — бронеавтомобиль MaxxPro американского производства подорвался на установленной мине.

Несмотря на противоминную защиту MaxxPro, мощность взрыва оказалась настолько сильной, что бронекапсула была повреждена. Гидравлические двери не выдержали силы детонации и открылись, что привело к критической ситуации для экипажа.

На момент взрыва в машине находилось как минимум девять человек. Большинству удалось выбраться из поврежденного автомобиля, однако водителю покинуть бронетехнику не удалось. Тем, кто спасся, не удалось уйти далеко — часть была ликвидирована на месте, а оставшиеся бойцы уничтожены в ходе зачистки.

Операция стала демонстрацией успешных решений, принимаемых российскими военными. Она также подчеркивает уязвимость современной западной техники перед тщательно спланированными действиями противника, несмотря на ее передовые защитные системы.