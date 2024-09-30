Президент США Джо Байден поручил Министерству обороны включить в новый пакет помощи Украине дальнобойные управляемые бомбы JSOW (Joint Standoff Weapon). Эти авиационные боеприпасы, разработанные по технологии “стелс”, предназначены для поражения как неподвижных, так и движущихся целей.

Несмотря на то, что бомбы не являются новинкой (они производятся с 90-х годов), их применение могли бы усилить возможности украинских вооружённых сил, вот только Вашингтон поставит их без двигателей. Это сократит дальность всего до 130 км и вряд ли украинские самолеты рискнут подбираться к российским объектам на столь малое расстояние, передает РИА Новости.

Согласно заявлениям, Украина, в случае получения этих боеприпасов, планирует использовать их с истребителей F-16, которые также ожидают поставок. JSOW может выпускаться как в осколочно-фугасном варианте, так и в кассетной версии. Именно кассетные бомбы могут быть поставлены Украине. Эти боеприпасы содержат от шести до 145 суббоеприпасов и предназначены для уничтожения бронетехники, используя тандемные боевые элементы с инфракрасным самонаведением.

Планирующие бомбы JSOW обладают значительным радиусом действия: они могут быть запущены с расстояния 30 км, если самолет летит на малой высоте, и до 130 км при полете на большей высоте. Вопрос, который остается открытым — смогут ли украинские ВС успешно применить это оружие и достичь запланированных целей, учитывая возможности противовоздушной обороны России.