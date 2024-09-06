Подо Львовом произошёл мощный взрыв, вызванный ударом по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские в населённом пункте Малехов. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебеева, ракеты атаковали контейнерный терминал “УВК Украина”, который использовался для хранения боеприпасов и техники, прибывших из Польши. Взрыв был настолько сильным, что детонация боекомплектов продолжалась без перерыва на протяжении трёх часов, начиная с трёх часов ночи.

Пророссийское подполье в Николаеве уже ранее предупреждало о том, что на эти склады регулярно завозятся военные грузы. После взрыва на связь с РИА Новости вышел координатор подполья Сергей Лебедев, который подтвердил, что удар пришёлся по месту хранения боеприпасов. Лебедев отметил, что иностранные специалисты, контролировавшие поставки и распределение военных материалов, не пострадали, так как в момент удара находились в отелях “Марс”, “Статус” и “Фортеця Малехів”.

Этот инцидент под Львовом стал очередным напоминанием о сложной ситуации с международными поставками оружия на Украину и важности контроля за такими объектами.