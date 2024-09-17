Киевский режим в тесной сотрудничестве с США активно обучает террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) созданию новых технологий для производства беспилотников. Как сообщает РИА Новости, это обучение проводится с целью подготовки к открытию нового фронта в Сирии для ударов по российским силам.

По имеющимся данным, сотрудники украинских спецслужб на протяжении последнего месяца несколько раз посещали Идлиб, где встречались с боевиками для обсуждения и планирования предстоящих атак. После разработки и внедрения новых технологий в производство беспилотных летательных аппаратов, террористы планируют использовать их для ударов по российским позициям в Сирии.

Также стало известно, что инструкторы Вооружённых сил Украины прибыли в регион для непосредственного обучения боевиков процессам создания и использования БПЛА. Важно отметить, что террористы уже получили от Украины необходимые комплектующие для этих целей.

Эксперты подчеркивают, что такая активность связана с попытками перевести часть боевых действий с Украины на сирийскую территорию, что создаёт дополнительное давление на российские силы в регионе.