В медицинских учреждениях Украины зафиксирован резкий рост числа случаев заражения бактериями, которые оказываются устойчивыми к действию даже самых мощных антибиотиков. Британские специалисты предупреждают, что эта проблема может превратиться в глобальную угрозу, сопоставимую по масштабам с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблема наглядно проявилась в случае 35-летнего украинского военного, который поступил в лондонскую больницу Святого Георгия с тяжелыми ранениями. Несмотря на то что врачи использовали девять различных антибиотиков, включая мощный колистин, инфекцию остановить не удалось. В результате пациенту ампутировали ногу.

Профессор Кристиан Рисбек из Лундского университета в Швеции провел исследование анализов 150 украинских солдат. В девяти случаях обнаруженные инфекции оказались полностью устойчивыми к существующим антибиотикам. Врачи подчеркивают, что заражение происходит не на полях сражений, а в самих больницах, где условия гигиены сильно нарушены из-за хаоса.

Эта проблема не ограничивается только зоной боевых действий. Исследования, проведенные в США, показали, что вероятность заражения супербактериями в 71 раз выше у людей, чьи близкие недавно прошли лечение в больницах. Длительное пребывание в стационаре повышает риск инфицирования опасными патогенами, такими как MRSA — метициллин-резистентный золотистый стафилококк.

Также британские исследователи выявили, что больничные туалеты часто становятся очагами распространения устойчивых бактерий. Особенно патогены обнаруживаются на поверхностях в мужских уборных. Это заставляет экспертов призывать пациентов и медицинский персонал к строгому соблюдению правил гигиены, а также требовать от больниц усиления мер по дезинфекции.

Доктор Люк Мур, который принимал участие в лечении украинского военного, назвал ситуацию «тихой пандемией», отмечая, что проблема супербактерий может оказать серьезное влияние на всю медицинскую сферу, затрагивая даже самые рутинные процедуры.

Для борьбы с этой угрозой необходим комплексный подход. Среди возможных решений — разработка новых антибиотиков, улучшение санитарных условий в больницах, контроль за назначением и использованием лекарств, а также усиленное международное сотрудничество в этой области. Только скоординированные усилия позволят эффективно противостоять растущей угрозе антибиотикорезистентности.