Режиссёр Никита Михалков назвал недавнюю атаку ВСУ на Курскую область жестоким террористическим актом, подчеркнув, что такие действия нельзя простить. Он привёл реальные истории очевидцев, которые своими глазами видели зверства украинских боевиков.

По его словам, они безжалостно убивали мирных жителей, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. В эфире своей программы «Бесогон» Михалков показал видео, где жители приграничных районов рассказывают о произошедшем, передает “Царьград”.

Наталья Касьянова, одна жительница области, рассказала, как на трассе Суджа — Курск она увидела, как танк врага стрелял по гражданским автомобилям. Один из автомобилей взорвался, люди внутри погибли. Она описала, как машины догорали прямо на дороге.

Еще один из очевидцев, житель Курской области Александр Зуев, сообщил, что в деревне Гирьи боевики расстреливали дома из бронетранспортёров. В соседнем селе Камышное беспилотники уничтожили около 20 домов, а сам Зуев лично видел украинских военных.

Курянка Галина Самборская также поделилась своим ужасающим опытом: она видела, как человек в военной форме расстреливал машины, буквально развлекаясь, как в тире. Он сначала расстрелял машину, которая ехала впереди, а потом направил оружие на её автомобиль.

Михалков подчеркнул, что ужасают не только эти преступления, но и то, как быстро ВСУ удалось пересечь границу и преодолеть все фортификационные сооружения, которые строились на протяжении двух с половиной лет. По его словам, на это у украинских военных ушли считанные часы, что вызывает серьёзные вопросы к безопасности приграничных районов.

Эти свидетельства и видео, по мнению Михалкова, демонстрируют, что произошедшее в Курской области — это трагедия, которую нельзя забыть и простить.