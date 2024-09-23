Ревматизм – это болезнь, которая поражает различные органы и ткани, а наиболее часто встречающаяся ее форма – ревматоидный артрит. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-ревматолог Александр Елонаков.

Он отметил, что причиной заболевания могут стать, например, переохлаждение или инфекции, однако нередко болезнь появляется без явных причин.

«Или даже без всяких причин у человека начал болеть и припухать какой-нибудь сустав. И все. Это автоматически становится хроническим заболеванием», — пояснил Елшонаков

Врач подчеркнул, что отсутствие своевременного лечения может привести к серьезным последствиям, включая разрушение и деформацию суставов. В запущенных случаях это приводит к инвалидности, так как человек теряет возможность двигаться и выполнять привычные действия.