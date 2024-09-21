В Ливане произошла серия инцидентов, связанных с раздачей начиненных взрывчаткой пейджеров боевикам радикальной шиитской группировки «Хезболла». Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник, устройства выдавались боевикам всего за несколько часов до их детонации.

По данным источника, один из членов группировки получил пейджер 16 сентября, за несколько часов до того, как устройство взорвалось. Другому боевику пейджер был выдан на несколько дней раньше.

Руководство «Хезболлы», не заподозрив ничего необычного, продолжило раздавать мобильные устройства даже после первых взрывов, поскольку проверки техники проводились не так тщательно, как следовало бы.

Напомним, в Израиле ранее заявили, что операция со взрывами пейджеров, раций, скутеров и прочих электронных устройств готовилась на протяжении 15 лет. При этом стоит отметить, что жертвами и пострадавшими оказались не только боевики “Хезболлы”, но и гражданские, не имеющие к радикалам никакого отношения.