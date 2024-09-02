Немецкий журналист Юлиан Репке в своем посте на платформе X (бывшая Twitter, заблокирована в России) поделился впечатлениями от общения с украинскими военными, сражающимися на Восточном фронте. По его словам, бойцы испытывают шок и едва могут осознать масштабы происходящей катастрофы, поскольку российские войска продолжают стремительно продвигаться.

Репке отметил, что ВСУ теряют позиции на некоторых участках фронта настолько быстро, что складывается ощущение, будто был отдан приказ на отступление. Эта ситуация вызывает серьёзное беспокойство у украинских военных, которые считают, что текущие и запланированные ротации войск могут оказаться крайне опасными для удержания фронта.

Ранее Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ослаблении обороны из-за его решения перевести 72-ю бригаду из Угледара, которая хорошо знакома с местностью. Она предупредила, что это может привести к катастрофическим последствиям, аналогичным тем, что произошли ранее в Торецке и Нью-Йорке (населенные пункты в Донецкой области).

Эти события подчеркивают серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные на Восточном фронте, и вызывают опасения по поводу дальнейшего развития ситуации.