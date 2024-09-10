9 сентября компания Apple провела долгожданную презентацию, на которой представила свои новые продукты, включая линейку смартфонов iPhone 16. Мероприятие привлекло внимание поклонников бренда и предложило ряд обновлений, как в дизайне, так и в технических характеристиках устройств.

Одним из главных анонсов стали две базовые модели — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Внешне они напоминают своих предшественников, с теми же размерами экранов: 6,1 дюйма для iPhone 16 и 6,7 дюйма для iPhone 16 Plus. Оба смартфона оснащены OLED-дисплеями и алюминиевыми корпусами, но есть заметное изменение на тыльной стороне устройств — вертикальная компоновка камер. Это решение напоминает дизайн iPhone X, однако камеры теперь имеют индивидуальные линзы, в отличие от объединенного стекла у модели 2017 года.

Нововведение в виде вертикального расположения камер связано с новой функцией — поддержкой пространственной видеозаписи. Теперь владельцы новых айфонов смогут снимать 3D-видео, которое можно просматривать через гарнитуру виртуальной реальности Vision Pro от Apple. Камера также получила сенсорную кнопку для управления, расположенную ниже привычной кнопки блокировки устройства.

Dynamic Island, или «динамический остров», ставший популярным в предыдущих моделях, по-прежнему занимает важное место в интерфейсе. Этот элемент позволяет пользователю быстро взаимодействовать с приложениями, получая актуальную информацию прямо на экране. Ещё одно важное нововведение — замена переключателя в беззвучный режим на новую «кнопку действия», позволяющую настраивать быстрые функции, такие как запуск камеры или фонарика.

Помимо визуальных и функциональных обновлений, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили более мощный процессор A18. Этот чип на 30% энергоэффективнее предшественника и, по словам компании, значительно превосходит конкурентов. Новый процессор поддерживает продвинутые функции искусственного интеллекта, которые будут доступны в обновленной iOS 18, хотя некоторые из них начнут работать только в октябре.

Для любителей игр важной новостью стало то, что теперь iPhone 16 поддерживает игры уровня AAA, такие как Resident Evil 7 Biohazard и Assassin’s Creed: Mirage. Это открывает новые возможности для геймеров, ранее доступные только на Pro-версиях смартфонов.

Что касается цен, iPhone 16 стартует от 799 долларов (примерно 72 400 рублей), а iPhone 16 Plus — от 899 долларов (около 81 400 рублей).

Помимо базовых моделей, Apple представила и флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Эти устройства получили рекордные по размеру экраны: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у iPhone 16 Pro Max. Также их оснастили новым процессором A18 Pro, который в несколько раз мощнее прошлогоднего. В Pro-версиях появилась новая кнопка для управления камерой, а среди цветовых решений — новый оттенок под названием «пустынный титан».

Кроме айфонов, на презентации представили обновленные смарт-часы Apple Watch Series 10. Они стали легче, получили более яркий экран и новые функции, включая поддержку приложения для дайвинга. Устройства представлены в нескольких цветах, включая черный, серебристый и розовый, а также доступны версии в титановом корпусе.

Apple также анонсировала новые AirPods 4. Наушники теперь доступны в двух версиях: с активным шумоподавлением и без. Кейс для наушников уменьшился в размерах и поддерживает зарядку через USB-C и MagSafe, а также технологию «Локатор», упрощающую поиск устройства.

Таким образом, презентация Apple вновь доказала, что компания продолжает активно развивать свои продукты, предлагая как инновации, так и улучшения в уже полюбившихся устройствах.