Регина Доктор, специалист в области медицины, составила список анализов, которые она считает бессмысленными и недостаточно точными для диагностики. Одним из таких является анализ крови на уровень инсулина. Она объясняет, что его показатели сильно зависят от питания и времени суток, поэтому точное измерение возможно лишь с использованием специального оборудования.

Анализ сывороточного железа также попал в этот список. По её словам, уровень железа в крови изменчив и не даёт точного понимания состояния организма. Для диагностики анемии более надёжно проверять гемоглобин и ферритин.

Кроме того, Регина считает малоинформативными анализы на витамины, за исключением витаминов D и В12, которые могут дать более точную картину.

Врач также отметила анализ крови на лептин, который показывает уровень этого гормона, регулирующего аппетит. Однако у людей с лишним весом лептин всегда будет превышать норму, что делает этот анализ малополезным.

Исследования микробиома кишечника методом ПЦР, по мнению специалиста, также недостоверны и не могут точно определить состав микрофлоры. Анализы на йод и IgG к пищевым аллергенам также не дают точных данных. В случае йода его содержание в крови и моче не отражает реальных запасов в организме, а анализ на пищевые аллергены зачастую указывает на перенесённые реакции, не требующие лечения.

Доктор также критикует популярный анализ на дисбактериоз, который охватывает лишь небольшую часть микрофлоры кишечника. Гемосканирование и анализ волос на микроэлементы она назвала ещё более сомнительными, так как эти методы не дают научно обоснованных результатов и не отражают реальное состояние здоровья организма.