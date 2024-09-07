Редкие омары странного окраса

Оранжевый, синий, пестрый, двухцветный и… цвета сахарной ваты. Это всё расцветки лобстеров, оказывающихся в ловушках рыбаков, в супермаркетах с морепродуктами и в научных лабораториях за последний год. Источник: Associated Press.

Ракообразные с необычной окраски вдохновляют новостные заголовки, трубящие об их редкости. В особенности отмечается редкость омаров нежно-голубого оттенка, описываемых как «цвета сахарной ваты», встречающихся в соотношении 1 на 100 миллионов.

Недавняя волна этих любопытных цветных лобстеров в американских штатах Мэн, Нью-Йорк, Колорадо и за его пределами побудила ученых задаться вопросом, насколько нетипичны в действительности эти разноцветные членистоногие. И, как это часто бывает в науке, все оказалось сложно.

Причины необычной расцветки

Окрас этих ракообразных может меняться из-за генетических и пищевых различий, и звучащие оценки того, насколько редки определенные цвета, следует воспринимать с долей скепсиса, пояснил Эндрю Гуд из Университета штата Мэн. Он также отметил, что точного источника о распространенности аномалий окраски среди лобстеров не существует.

«Как ни удивителен их окрас, на вкус омары ничем не различаются», – заявил Гуд.

В дикой природе лобстеры обычно имеют пятнисто-коричневый вид, и они становятся оранжево-красными после того, как их отварят для еды. По словам Гуда, у них могут быть аномалии цвета из-за мутации генов, влияющих на белки, имеющие связь с пигментами панциря.

Наиболее точные оценки аномалий окраски лобстеров базируются на данных из источников рыболовства, сообщил профессор Маркус Фредерих из Университета Новой Англии (штат Мэн). Однако, по его словам, «никто на самом деле не следит за этим».

Фредерих и другие ученые подчеркивают, что часто цитируемые в СМИ оценки, такие как 1 на миллион для синих лобстеров и 1 на 30 миллионов для оранжевых лобстеров, не следует рассматривать как неопровержимые данные.

Команда студентов во главе с профессором Фредерихом работает над неинвазивными способами извлечения генетических образцов из омаров, чтобы попытаться лучше понять молекулярную основу редкой окраски панциря. У Фредериха имеется лабораторная коллекция омаров со странной расцветкой, он документирует развитие потомства оранжевого омара по имени Персик, живущего в университете.

В 2024 году у Персика были тысячи потомков, что типично для лобстеров. Около половины из них при рождении имели оранжевый окрас, что довольно необычно, отметил профессор. Из выживших детенышей Персика меньшая часть была обычного окраса, заявил Фредерих.

Он добавил, что изучение ДНК омаров с нетипичной окраской позволит ученым лучше понять их базовую генетику.

«Лобстеры – культовые ракообразные здесь, в Мэне, и я нахожу их красивыми. Особенно, когда видишь подобных редких особей, выглядящих просто потрясающе. И тогда ученый во мне задается вопросом: как это работает, каков механизм?», – сказал профессор Фредерих.

По его словам, он часто ест омаров, но никогда – тех ракообразных, что имеют редкий окрас.

Один из омаров Фредериха по прозвищу Тамаринд, обладает типичным окрасом с одной стороны панциря и оранжевым – с другой. Как пояснил профессор, это произошло потому, что две икринки лобстера слились и выросли как одно существо. Вот это, по словам профессора, действительно редкость – один случай на 50 миллионов.

Растущий вылов

В последнее время в американских СМИ довольно часто появляются сообщения о редких лобстерах: в августе 2024-го оранжевый лобстер появился в магазине на Лонг-Айленде, а еще один был найден в партии, доставленной в Red Lobster в штате Колорадо в июле.

Странно выглядящие омары, скорее всего, продолжат появляться в Штатах из-за масштабов промысла этих ракообразных, считает Ричард Вахле, в прошлом исследователь омаров из Университета штата Мэн, находящийся на пенсии.

Американские рыбаки привозят в доки более 40 000 тонн омаров ежегодно с 2009 года, хотя в предыдущие годы они выходили на этот объем лишь дважды, согласно федеральным записям в США, фиксируемым с 1950 года.

«При ежегодном улове, составляющем сотни миллионов лобстеров, неудивительно, что мы каждый год узнаем о несколько странно окрашенных особях, даже если их количество составляет 1 на миллион или 1 на 30 миллионов», – пояснил Вахле.