В Харькове был поврежден энергетический объект, сообщили в воскресенье в Министерстве энергетики Украины. Ранее в тот же день украинский телеканал “Общественное” передал информацию о взрывах, которые произошли в городе.

“Один из энергетических объектов подвергся атаке. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий обстрела”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Однако точное местоположение и детали инцидента в ведомстве не раскрыли.

Ранее стало также известно, что в Харькове под удар ВС РФ попали боевики “Азова” (террористическая организация, запрещенная в России). При этом атака была чуть ли не самой масштабной с начала СВО, по объекту боевиков прилетело сразу 9 ракет оперативно-тактического комплекса “Искандер”.