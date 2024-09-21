19 сентября цены на золото достигли нового рекорда после снижения ставки Федеральной резервной системы США, а 20 сентября эта тенденция продолжилась. К вечеру, примерно в 19:48 по московскому времени, стоимость золота с поставкой в декабре на Чикагской товарной бирже увеличилась на 1,39%, достигнув отметки $2651 за унцию.

С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%. Главные факторы, подстегнувшие рост его стоимости, включают ожидания значительных покупок со стороны центральных банков, ослабление процентных ставок в США и повышенный интерес к золоту как безопасному активу на фоне напряженной геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Помимо этого, в конце лета усилился спрос на золото в Китае. Китайские инвесторы всё чаще выбирают этот актив на фоне нестабильности на фондовом рынке. Валерий Емельянов, аналитик «Альфа-Инвестиций», отметил, что стагнация в акциях подталкивает местных игроков вкладываться в золото.

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайшего года, до осени 2025 года, золото продолжит умеренно расти в цене. Ожидается, что стоимость может достичь отметок в $2700–2800 за унцию. Емельянов добавляет, что это соответствует типичной динамике роста золота в периоды экономических подъемов. В России цена на золото может достичь ₽8,5-9 тысяч за грамм, что составит прирост на 12–18% от текущего уровня. Однако в долларах аналитик не прогнозирует рост более чем на 10%.

Емельянов также отметил, что с возобновлением спроса со стороны властей Китая, а также потребителей и инвесторов этой страны, текущие максимумы стоимости золота могут быть превышены неоднократно.