Согласно данным опроса, проведенного РБК, большинство россиян пока не готовы участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Из 2,5 тысяч респондентов 46% отметили, что не хотят рисковать своими накоплениями, а 24% заявили, что недостаточно осведомлены или не располагают свободными средствами для участия. Кроме того, 12% опрошенных вообще не слышали о существовании этой программы.

На данный момент лишь 8% россиян уже присоединились к ПДС, 5% планируют это сделать в будущем, а еще 5% не смогли определиться с ответом. Несмотря на такую осторожность среди населения, по информации Банка России, на 9 сентября уже было открыто 1,2 миллиона договоров, и общая сумма вложений составила около 65 миллиардов рублей.

Программа долгосрочных сбережений, разработанная правительством, стартовала 1 января 2024 года. Её основная цель — помочь гражданам сформировать дополнительный доход к пенсии, а также создать финансовую подушку безопасности. В рамках программы государство предлагает ряд стимулов: софинансирование до 36 тысяч рублей в год, налоговый вычет и страхование вложенных средств до 2,8 миллионов рублей. Минимальный срок участия — 15 лет или достижение пенсионного возраста.

В начале августа сенатор Ольга Епифанова отметила два ключевых преимущества программы. Она подчеркнула, что ПДС предоставляет гражданам возможность получать государственные доплаты, а также возвращать налог на доходы физических лиц с вложений, что может достигать суммы до 52 тысяч рублей. Эти льготы должны сделать программу более привлекательной для широкого круга граждан.

Несмотря на преимущества, многие россияне по-прежнему относятся к программе с осторожностью, что может быть связано с недостатком информации или нежеланием ввязываться в долгосрочные финансовые обязательства.