Мужчина, совершивший акт вандализма на могиле известного ведущего КВН Александра Маслякова, с детства страдал аутизмом. Эту информацию 23 сентября подтвердил источник в медицинских службах.

“Мужчина, разгромивший могилу Маслякова, с детства имеет диагноз «аутизм»”, — цитирует пожелавшего остаться неизвестным собеседника агентство ТАСС.

Инцидент произошёл 22 сентября на Новодевичьем кладбище, где злоумышленник разрушил могилу: вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Правоохранительные органы оперативно задержали виновного и установили его личность. Семья Маслякова подала заявление в полицию, и вандала направили на лечение в психиатрическую больницу.