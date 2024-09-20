Ученые смогли разгадать тайну загадочных звуков, исходящих из глубин Тихого океана, благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта. Результаты многолетнего исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Специалисты из Национального управления океанографии и атмосферы США (NOAA) пришли к выводу, что источник этих необычных шумов, которые получили название «биотванг», — это крики китов Брайда (Balaenoptera edeni). Впервые странные звуки, представляющие собой сочетание низкого гула и высокого звона, были зафиксированы учеными в 2014 году во время акустического мониторинга Марианской впадины.

Изначально предполагалось, что источником могут быть другие виды китов, такие как синие или горбатые, но последующий анализ опроверг эти гипотезы. Прорыв стал возможен благодаря машинному обучению: алгоритмы обработали более 200 тысяч часов записей подводных шумов и сопоставили их с миграционными путями китов Брайда. Выяснилось, что звуки особенно характерны для северо-западной части Тихого океана, хотя сами киты обитают в более широком диапазоне.

Интересно, что пик активности этих шумов пришелся на 2016 год, и ученые связывают это с климатическим феноменом Эль-Ниньо, который вызвал потепление океана и увеличение популяции китов в этом регионе. Однако, несмотря на достигнутый успех, происхождение уникального звучания этих криков пока остается загадкой для ученых.