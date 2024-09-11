Раскрыт секрет двойственной окраски попугая какапо

Секвенирование генома показало, что миллионы лет назад у нелетающих какапо появились два разных типа окраски, чтобы избегать нападений хищников с воздуха. Источник: Radio New Zealand.

Оливковая окраска новозеландского совиного попугая впервые появилась почти два миллиона лет назад, совпав с эволюцией двух давно вымерших хищных птиц – луня Эйлса и орла Хааста.

Новое исследование, проведенное совместно Департаментом охраны природы Нгаи Таху (новозеландский Южный остров) и немецкими учеными из Helmholtz AI, результаты которого были опубликованы на веб-сайте американского НКО PLOS Biology, показало, что цветовая вариация оперения у какапо сохранилась по наши дни.

Примечательно, что совиные попугаи каждого из двух окрасов – зеленого или оливкового – встречаются в Новой Зеландии примерно в равной пропорции.

Эти птицы находятся под угрозой полного вымирания: на сегодняшний день их осталось порядка 250 особей.

Усилия по спасению какапо

Исследователи проанализировали данные последовательности генома 168 особей совиных попугаев, представляющих практически всех живых какапо на момент секвенирования.

Авторы исследовательского проекта отметили, что понимание происхождения окраски этих нелетающих птиц может иметь важное значение для усилий по сохранению этого вида сегодня.

В отчете показано, что без вмешательства цветовая вариация совиных попугаев может исчезнуть в течение 30 поколений.

Соавтор исследования Эндрю Дигби заявил, что использование полной геномной библиотеки этого вида объясняет, как текущая окраска какапо может быть результатом давления со стороны уже вымерших хищников.

«Использование геномики для понимания фактической роли таких характеристик важно, поскольку нашим стремлением является восстановление маури (жизненной силы) какапо путем преуменьшения интенсивного управления их популяцией и возвращения новозеландских попугаев в обычные для них места обитания».