По данным Financial Times, британские ракеты Storm Shadow, изначально рассматривавшиеся как символ значительной поддержки со стороны Запада, утратили свое стратегическое значение на поле боя. Основной причиной этому стало перемещение российских самолётов на аэродромы, расположенные за пределами радиуса действия данных ракет, а также американских ATACMS. Это решение значительно снизило эффективность ударов ВСУ.

Военный аналитик Майкл Кофман, комментируя ситуацию, сравнил её с британским ситкомом «Да, министр», намекая на слишком долгий процесс принятия решений о поставках вооружений, из-за чего они потеряли свою актуальность.

Кроме того, отмечается, что ограниченные запасы ракет Storm Shadow и их французского аналога SCALP-EG также не позволяют существенно повлиять на ход боевых действий. Западные официальные лица подтвердили, что такие ракеты не могут выступать стратегическим решением для Украины.

Таким образом, несмотря на надежды и ожидания, западные ракеты не принесли тех результатов, на которые рассчитывали.