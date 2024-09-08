Исследование, проведенное сервисом “Работа.ру” в период с 13 по 20 августа, показало, как россияне предпочли бы распоряжаться своими сбережениями. Опрос, в котором приняли участие более 3,5 тысяч человек из различных регионов страны, выявил интересные тенденции в распределении доходов и финансовых приоритетах граждан.

Ремонт и дети – на первом месте

Согласно результатам опроса, 28% россиян планируют отложить деньги на ремонт жилья, что подтверждает важность улучшения бытовых условий для многих семей. Ровно столько же опрошенных — 28% — заявили, что хотят направить дополнительные средства на своих детей, что свидетельствует о высоком приоритете семейных расходов. Эти два направления расходования средств находятся на первом месте среди целей сбережений.

Путешествия и медицина

Путешествия также остаются одной из популярных статей расходов. Около 26% респондентов признались, что планируют использовать свои сбережения для поездок. Это может свидетельствовать о растущем интересе к отдыху и изучению новых мест, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Кроме того, 22% опрошенных намерены направить средства на медицинские нужды, что говорит о растущем внимании к своему здоровью и необходимости в качественном медицинском обслуживании.

Техника и помощь родственникам

Интерес к покупке техники и электронных устройств сохраняется у 17% респондентов. Это может быть связано с регулярной необходимостью обновления бытовых приборов либо гаджетов для работы и учебы. Столько же, 17% участников опроса, выразили желание помочь своим родственникам финансово, что указывает на сильные семейные связи и ответственность за благополучие близких.

Недвижимость и инвестиции

Инвестиции в жилье остаются важной целью для многих россиян. Около 14% опрошенных планируют направить свои средства на ипотеку, а 11% — на покупку недвижимости. Кроме того, 7% респондентов рассматривают возможность вложения средств в акции и облигации, что свидетельствует о растущем интересе к инвестициям среди населения. Еще 7% готовы потратить накопления на первоначальный взнос по ипотеке.

Развлечения и личные проекты

Интересно, что 13% россиян отметили вариант “другое”, указав, что предпочли бы потратить деньги на развлечения и обустройство дачи. Это подчеркивает важность отдыха и создания комфортных условий для жизни за городом.

Опрос показал, что россияне весьма рационально подходят к вопросу сбережений, отдавая предпочтение важным жизненным потребностям — ремонту, заботе о детях, медицине и жилье. Однако и такие сферы, как путешествия, инвестиции и личные проекты, остаются не менее значимыми.