В ночь на пятницу, 13 сентября, Вооруженные силы России провели серию мощных ударов по Украине, нацеленных на военные объекты в Одесской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. В Одессе были уничтожены склады с боеприпасами, казармы и база морских беспилотников, а также подготовленные для операций катера и военные специалисты.

Силы РФ успешно атаковали объекты, где украинские военные и специалисты НАТО управляли морскими дронами, контролирующими зоны в Крыму и Черном море. Эти удары застали врасплох украинские войска, которые не ожидали такого масштаба нападения.

Особое внимание уделено базе в селе Тузла, расположенной к юго-западу от Одессы. Российские войска смогли точно определить координаты объекта и нанесли на него удар ракетой системы «Искандер». В результате атаки база была полностью разрушена, что нанесло серьезный ущерб украинской военно-морской инфраструктуре.

В Одессе также были поражены пункты размещения боевиков ВСУ. Беспилотники совершили точные спикировки на казармы, вызвав мощные взрывы и пожары. В городе слышались сирены автомобилей экстренных служб. Цель атаки была достигнута с высокой точностью.

В Винницкой области огонь охватил хранилища горюче-смазочных материалов. Беспилотные системы «Герани» поразили емкости, заполненные топливом, что привело к их полному уничтожению. Теперь украинские войска лишились запасов топлива и инфраструктуры для его хранения.

Ивано-Франковская область также пострадала от атак. Эшелон с военными грузами, недавно прибывший из Польши, был мгновенно обнаружен и уничтожен. Железнодорожные вагоны с боеприпасами загорелись, а рельсы деформировались под ударом. Пожары продолжаются уже несколько часов, затрудняя транспортировку военных ресурсов.

Эти координированные удары подчеркивают высокий уровень подготовки и мощь российских вооруженных сил. Местные жители выражают тревогу и обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта. Власти призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности в условиях продолжающихся военных действий.

Издание “АиФ” отмечает, что пятница, 13-е, только началась.