Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны готовили Вооружённые силы Украины (ВСУ) для проведения карательных операций на юго-востоке. При этом действия украинских вооруженных формирований должны были распространиться и на Крымский полуостров, передает РИА Новости.

По слова главы государства, с самого начала западные государства планомерно внедряли на Украине радикальные настроения, разжигали враждебность к России и оказывали военную поддержку, поставляя вооружение, направляя наёмников и военных советников. Украинское телевидение принимало во всем этом активнейшее участие, транслируя антироссийскую повестку даже в тех программах, которые крайне далеки от политики.

Путин отметил, что эта подготовка имела целью повторить события 2014 года, когда на юго-востоке Украины проводились карательные акции под видом так называемой “антитеррористической операции”. Однако в этот раз в планы входил не только Донбасс, но и Крым, а также другие российские регионы. Президент также выразил мнение, что западные элиты превратили Украину в военный плацдарм, который используется в антироссийских интересах. Англосаксы фактически сделали страну своей колонией и сейчас управляют ею так, как им вздумается.