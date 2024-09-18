На заседании IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге, Владимир Путин подчеркнул важную роль женщин в российском обществе. Он отметил, что в стране созданы все условия для того, чтобы женщины могли не только успешно работать, но и быть опорой семьи, справляясь с этими задачами одновременно. Президент также выразил восхищение способностью женщин сохранять нежность и красоту, несмотря на многочисленные обязанности.

Форум этого года проходит под лозунгом «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». В мероприятии принимают участие представители из множества стран мира, подчеркивая международное значение диалога о роли женщин.

Ранее Вячеслав Володин, председатель Госдумы, заявил, что реальное равенство для женщин в России стало возможным только при правлении Путина, когда они получили настоящую возможность влиять на принятие решений в стране.