После неудачной попытки наступления Вооруженных сил Украины в Курской области президент России Владимир Путин выразил предположение, что противники Москвы могут рассмотреть возможность мирных переговоров. Об этом он заявил во время встречи с учениками школы в Кызыле, в Туве, в рамках мероприятия «Разговоры о важном».

Президент подчеркнул, что Россия всегда стремилась к мирному урегулированию конфликтов и предпочитает решать спорные вопросы дипломатическим путем. Однако он отметил, что необходимо «разобраться с бандитами», которые проникли на территорию Курской области.

“Надо, конечно, разобраться с бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область”, – заявил глава государства.

Путин также выразил уверенность в том, что провокация украинских сил потерпит неудачу, и заверил, что ситуация будет взята под контроль. По его словам, Россия готова к любым сценариям, но по-прежнему надеется на возможность разрешить конфликт мирным путем.

Эти заявления подчеркивают приверженность России к защите своих территорий, а также готовность к диалогу, если противоположная сторона будет готова к конструктивным переговорам.