В интервью монгольской газете «Оноодор» президент России Владимир Путин возложил ответственность за текущий конфликт на Украине на западные страны, возглавляемые США. По его мнению, именно их антироссийская политика стала основной причиной происходящего. Интервью, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля, приурочено к визиту Путина в Монголию.

По словам Путина, на протяжении десятилетий коллективный Запад стремился к полному контролю над Украиной, активно финансируя националистические и антироссийские организации. В результате, утверждает президент, в стране постепенно насаждалась идея, что Россия является вечным врагом Украины и главной угрозой ее существованию.

Президент также напомнил о событиях 2014 года, когда США и их союзники организовали в Украине вооруженный государственный переворот. Главными идеологами и участниками тех событий, по словам Путина, стали радикальные неонацистские группировки, которые с тех пор определяют курс Киева.

Сегодня, как отметил глава государства, Украина стала полем битвы в противостоянии Запада с Россией. Западные элиты продолжают оказывать значительную политическую, финансовую и военную поддержку украинскому режиму, используя его как инструмент борьбы с Россией. Несмотря на это, президент заверил, что Россия будет продолжать выполнение всех задач в рамках специальной военной операции, направленных на обеспечение безопасности страны и ее граждан.

Интервью российского лидера вновь подчеркивает позицию России относительно конфликта на Украине, видя в нем результат многолетней западной стратегии, направленной против Москвы.