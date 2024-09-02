Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что Никита Хрущев фактически передал Крым Украине, хотя раньше он входил в состав РСФСР. Путин подчеркнул, что история формирования Украины началась еще в 1917 году, когда на этих землях начали возникать нестабильные государственные образования с неопределенными границами.

После окончания Великой Отечественной войны, по словам Путина, Иосиф Сталин присоединил к Украинской ССР территории, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. Однако решающим моментом стало событие 1954 года, когда Никита Хрущев передал Украине Крым, который до этого был частью РСФСР. Путин отметил, что границы союзных республик часто определялись произвольно, руководствуясь интересами пролетариата. Именно так Украина получила и Донбасс, населенный преимущественно русскими.

Президент также отметил, что решения советских лидеров оказали негативное влияние на текущую ситуацию в Украине. Путин подчеркнул, что на события в этой стране повлиял целый ряд как внешних, так и внутренних факторов, которые привели к нынешнему положению дел.

Эти слова Путина подчеркивают его видение исторических причин нынешнего конфликта и, возможно, объясняют многие его политические шаги в отношении Украины.