На фронте в Курской области развернулась настоящая война дронов, которая по своей интенсивности не имеет аналогов на других участках. Бойцы, служившие на разных направлениях, отмечают, что нигде больше не встречали такого количества беспилотников. Нашим операторам БПЛА приходится вступать в бой прямо “с колес”, и, несмотря на сложную ситуацию, им удается переломить ход событий, рассказало в своем новом репортаже издание “Известия”.

Среди бойцов, активно участвующих в этих схватках, особое внимание привлекает разведподразделение, командиром которого является боец с позывным Пират. Он давно ведет охоту на дроны, используя при этом нестандартное оружие — охотничье ружье. По его словам, дробь или картечь гораздо эффективнее автоматов при борьбе с небольшими тактическими беспилотниками, такими как FPV-дроны, которые могут атаковать солдат прямо на поле боя.

Пират рассказывает, что нынешние FPV-дроны не только преследуют солдат, но и оснащены магнитными взрывателями, которые срабатывают при приближении к металлическому оружию. Поэтому даже отскочить от такого дрона уже недостаточно — он может взорваться рядом, не касаясь цели.

На другом участке фронта командир группы БПЛА с позывным Юрист рассказал о напряжённой обстановке в воздухе. Вражеские беспилотники и бронетехника постоянно пытаются атаковать позиции наших войск, но операторы БПЛА успешно уничтожают технику ВСУ. Одна из самых значимых побед — уничтожение новейшего зенитно-ракетного комплекса Crotale французского производства. Этот комплекс был выведен из строя расчетом из двух операторов, что предотвратило потенциальную угрозу для наших вертолетов.

В дополнение к успехам в уничтожении бронетехники, бойцам удалось затрофеить украинский разведывательный беспилотник “Лелека”. Уникальность этого случая в том, что дрон был сбит нашим FPV-дроном и оказался практически неповрежденным.

Среди особенно опасных врагов российские бойцы выделяют беспилотник “Баба-Яга”, который изначально использовался в сельском хозяйстве для распыления пестицидов, но теперь противник применяет его для ночных бомбардировок и разбрасывания мин. Пират, будучи опытным охотником за дронами, уже сбил более десяти таких аппаратов, несмотря на их модернизацию и улучшения.

Для борьбы с “Бабой-Ягой” наши бойцы используют пулеметы с бронебойными пулями и работают группами, чтобы повысить шансы на успех. От FPV-дронов эффективно защищают специальные патроны с кевларовой нитью. Она в воздухе раскрывается и формирует сеть, увеличивая вероятность поражения цели.

Борьба с дронами в Курской области продолжается, и каждый день наши бойцы совершенствуют свои методы противодействия, используя как современное оружие, так и импровизированные средства.