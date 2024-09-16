Московский психолог Анна Рязанова в интервью изданию «Моменты» предупредила о вредных последствиях постоянного просмотра социальных сетей и коротких видеороликов для здоровья. Она подчеркнула, что такие привычки могут привести человека в состояние, которое она называет «дофаминовой ямой».

По словам Рязановой, «дофаминовая яма» — это эмоциональный спад, сопровождаемый усталостью и апатией, возникающий после искусственно вызванной эйфории из-за резкого выброса быстрого дофамина. Этот гормон выделяется в ответ на искусственные стимулы, такие как виртуальная реальность в компьютерных играх. Люди испытывают ложное воодушевление, словно действительно участвуют в гонках или сражениях, но вскоре после этого погружаются в ощущение опустошённости и утраты сил.

Ситуация усугубляется, если нарушен режим сна. В таких случаях организм сталкивается с избытком кортизола — гормона стресса, и недостатком мелатонина — гормона сна, что ещё больше ухудшает общее состояние.

Частые всплески быстрого дофамина могут привести к зависимости от «лёгких удовольствий». Человек чувствует неудовлетворённость и снова обращается к тем же действиям, которые ранее приносили радость — будь то новая игра или очередной видеоролик. Однако внутреннее состояние при этом не улучшается.

Чтобы выйти из этого замкнутого круга, Анна Рязанова рекомендует отказаться от всех искусственных стимуляторов: социальных сетей, коротких видео, игр, алкоголя и других химических веществ. Вместо этого она советует выбирать более здоровые способы проведения досуга, например, чтение книг или просмотр качественных фильмов. Такие занятия требуют концентрации и времени, способствуя выработке полезного, медленно высвобождающегося дофамина.