Терапия биологической обратной связи (БОС) используется как эффективный метод для лечения панических атак, о чем рассказала психолог Центра ментального здоровья Наталья Пятницкова в интервью с «Доктором 24». По её словам, панические атаки чаще всего возникают у жителей крупных городов, где люди сталкиваются с повышенным уровнем стресса из-за быстрого темпа жизни и постоянной конкуренции. Особенно подвержены этому состоянию тревожные люди и перфекционисты.

Панические атаки могут вызывать сильный дискомфорт и сопровождаться ощущением страха, что иногда приводит к путанице с симптомами сердечного приступа. Однако, как отмечает Пятницкова, паническая атака имеет временный характер, её пик проходит довольно быстро. В отличие от настоящего сердечного приступа, паническая атака может быть контролирована и купирована.

Одним из наиболее эффективных методов лечения панических атак является терапия биологической обратной связи. Во время процедуры, которая длится около 30 минут, специалисты анализируют сердечный ритм пациента. Человек может наблюдать за своим сердцебиением в реальном времени, что помогает ему осознать свое состояние и научиться управлять напряжением. Особое внимание уделяется контролю дыхания, которое играет ключевую роль в стабилизации состояния во время панической атаки.

Терапия помогает людям научиться управлять своими реакциями на стресс и контролировать приступы паники через практику осознанного дыхания. Пятницкова объяснила, что для достижения результата обычно требуется около пяти сеансов, однако их количество может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Терапия биологической обратной связи становится всё более популярной среди людей, сталкивающихся с паническими атаками, поскольку помогает не только справиться с ними, но и предотвратить их повторное появление.