Когда алкоголь начинает негативно влиять на жизнь человека, его работа, отношения с семьей и друзьями часто страдают, но сам человек это может отрицать. Он не признает, что ситуация вышла из-под контроля, и пытается оправдать свое поведение. Психолог Андрей Поляков, специализирующийся на проблемах алкоголизма, рассказал, как такие изменения отражаются на психике.

По его словам, первым признаком проблем с алкоголем становится неспособность трезво оценивать себя со стороны. Это приводит к тому, что человек игнорирует предупреждения близких о своем поведении. Даже когда окружающие видят очевидные изменения в его характере, сам он уверен, что все преувеличивают или выдумывают. «Больная голова» больше не может адекватно оценивать свои реакции и поступки.

Для борьбы с алкоголизмом важно осознать наличие проблемы и обратиться за помощью. Психолог предлагает несколько шагов для этого: признание зависимости, обращение к специалистам, определение триггеров, которые вызывают желание пить, и избегание таких ситуаций. Важно установить конкретные цели и найти здоровые способы расслабления, такие как спорт или хобби. Поддержка группы, правильное питание и здоровый образ жизни могут значительно помочь на пути к выздоровлению.