Алкоголизм — это опасное заболевание, которое развивается постепенно и часто остаётся незаметным на ранних стадиях. Карина Григорьева, медицинский психолог Республиканского наркодиспансера, в интервью для UfaTime.ru рассказала о том, как распознать первые признаки этой болезни и предотвратить её разрушительные последствия.

По её словам, алкоголизм формируется из-за систематического употребления спиртных напитков, и его последствия могут быть катастрофическими как для здоровья, так и для всей жизни человека. На начальной стадии признаки алкоголизма редко бросаются в глаза, ведь изменения происходят, прежде всего, в психологическом состоянии. Человек начинает искать утешение в алкоголе, стремясь убежать от реальности.

Как распознать алкоголизм на ранней стадии?

Один из первых тревожных сигналов — это восприятие употребления алкоголя как нормы. Для некоторых людей алкоголь становится обязательной частью любого праздника или события. Он превращается в «галочку», которую нужно поставить, чтобы завершить день.

Следующий симптом — это увеличение частоты и количества потребляемого алкоголя. Если раньше один бокал вина был редким удовольствием, то теперь спиртное появляется на столе всё чаще, и количество выпитого становится всё больше.

Человек начинает изменять свои привычки и социальную жизнь. Он начинает искать общество тех, кто пьёт, проявляет интерес к тому, какие напитки и по каким ценам продаются в магазинах. Это становится неотъемлемой частью его повседневных забот.

Ещё один признак — употребление алкоголя в одиночестве. Если человек начинает пить, чтобы справиться с эмоциями или стрессом, это говорит о серьёзной проблеме. Такое поведение часто сигнализирует о том, что алкоголь стал способом «регулирования» внутреннего состояния.

С течением времени у человека увеличивается толерантность к алкоголю. Это означает, что для достижения того же эффекта приходится пить больше. Человек может планировать выпить лишь немного, но в итоге это заканчивается целой бутылкой.

Физические и психологические изменения

Алкоголизм влияет не только на психологическое, но и на физическое состояние. Со временем притупляется рвотный рефлекс — одна из естественных защитных функций организма. Если в начале человек ещё чувствует неприятные последствия от чрезмерного употребления, то со временем эти сигналы организма игнорируются. Это может привести к серьёзным отравлениям.

Социальные и поведенческие изменения тоже становятся более заметными. Частыми становятся «приключения» под влиянием алкоголя: человек просыпается в незнакомых местах, не может вспомнить, что происходило накануне, или сталкивается с неприятностями, связанными с потерей контроля.

Как бороться с проблемой?

Карина Григорьева подчеркивает, что ранние симптомы алкоголизма могут быть неочевидными. Но важно их вовремя распознать и обратиться за помощью. Чем раньше человек осознает проблему и начнёт действовать, тем выше шанс избежать серьёзных последствий для здоровья и жизни.

Если вы заметили у себя или своих близких один или несколько из описанных признаков, не откладывайте обращение к специалисту. Своевременная консультация с наркологом может стать первым шагом к тому, чтобы не допустить развития зависимости. Важно помнить, что алкоголизм — это болезнь, которую можно и нужно лечить.