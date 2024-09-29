Минувшей ночью украинские источники распространили ложную информацию, выдавая видео трёхлетней давности из Дубая за взрывы на складах боеприпасов в Волгоградской области. Многочисленные фейки появились в сети после атаки украинских беспилотников, якобы повредивших арсенал в Котлубани. Однако, как сообщает «Блокнот Волгоград», это всего лишь попытка дезинформировать население и создать панику.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что все атаки дронов были успешно отражены, пострадавших нет, а разрушений не зафиксировано. Единственные последствия атаки — это возгорание сухой травы, вызванное обломками беспилотников. Пожарные службы оперативно ликвидировали возгорание, и ситуация была быстро взята под контроль.

Интересно, что фейки сопровождались фото и видео с низким качеством, на которых якобы запечатлены горящие склады боеприпасов. Украинские СМИ активно публиковали эти кадры, заявляя о серьёзных разрушениях. Однако выяснилось, что некоторые из этих материалов были сделаны ещё в 2021 году в Дубае, а другие — вовсе в Израиле. Украинский журналист Анатолий Шарий, известный своими разоблачениями, также отметил, что эти кадры не имеют отношения к реальным событиям.

Появлялись и сообщения от «очевидцев», утверждавших, что взрывная волна выбила окна в их домах. Однако вскоре выяснилось, что фотографии повреждений, которые они прислали, были сделаны девять месяцев назад в Киеве.

Фейковые сообщения начали появляться около 3:00 ночи и сопровождались эмоциональными описаниями вроде «что-то взрывается» и «это кошмар». Однако после вброса информации «свидетели» исчезли и перестали отвечать на запросы журналистов.

Утром Telegram-канал «Война с фейками. Волгоградская область» официально опроверг слухи о взрывах в Котлубани, отметив, что все беспилотники были перехвачены и уничтожены. Жителей региона призывают доверять только проверенным источникам и не поддаваться на провокации.